В Шымкенте продолжаются профилактические мероприятия для подростков

В Шымкенте сотрудники криминальной полиции Енбекшинского района провели профилактическую встречу со школьниками, направленную на предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних и укрепление общественной безопасности.

Встреча состоялась в рамках работы департамента полиции города по профилактике правонарушений и воспитанию правовой культуры среди подрастающего поколения.

Во время мероприятия полицейские подробно разъяснили учащимся, какие последствия могут иметь противоправные действия, подчеркнув, что несоблюдение закона нередко приводит к серьёзным проблемам не только для самих подростков, но и для их семей.

Отдельное внимание стражи порядка уделили правилам поведения на улице и в общественных местах, отметив важность уважительного отношения к окружающим и соблюдения норм общественного порядка.

Одной из тем беседы стала безопасность в интернете.

Полицейские предупредили школьников о рисках, связанных с общением с незнакомыми людьми в сети, посещением сомнительных сайтов и распространением личной информации.

Школьникам объяснили, что неосторожное поведение в виртуальном пространстве может привести к реальным угрозам, а также рассказали, как защитить свои данные и куда обращаться за помощью в случае опасных ситуаций.

Кроме того, учащимся напомнили о вреде пагубных привычек и способах их предотвращения.

Стражи порядка отметили, что употребление алкоголя, табачных изделий или наркотических веществ негативно отражается на здоровье, учёбе и будущем подростков.

Им было подчеркнуто, что выбор здорового образа жизни помогает избежать многих проблем и способствует личностному развитию.

Особое внимание уделили вопросу поведения в чрезвычайных ситуациях.

Школьникам объяснили, какие службы необходимо вызывать при возникновении пожара, несчастного случая или угрозы безопасности.

Подросткам разъяснили алгоритм действий в экстренных обстоятельствах и предоставили номера телефонов экстренных служб.

По словам сотрудников полиции, главная цель подобных встреч заключается не в том, чтобы напугать подростков, а в том, чтобы сформировать у них правовую грамотность, чувство ответственности и понимание личной безопасности.

В департаменте полиции города Шымкента уверены, что систематическое проведение профилактических мероприятий способствует снижению уровня правонарушений среди несовершеннолетних и помогает воспитывать законопослушных граждан.