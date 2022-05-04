В Шымкенте задержали вандалов, сломавших камеры во время январских беспорядков

Благодаря видеозаписям с камер видеонаблюдения, в Шымкенте задержали двоих участников январских событий.

В самый пик беспорядков, 6 января они разъезжали по городу на газели и уничтожали камеры видеонаблюдения. Все для того, чтобы помешать полицейским выполнять свою работу. Но технологии шагнули вперед и нерадивых вандалов задержали.

«С помощью современных цифровых технологий видеозаписи восстановлены. До восстановления камер водитель «Газели» отрицал свою причастность, однако из видеозаписей установлено, что он сам забирался на крышу автомобиля и уничтожал камеры, находившиеся выше человеческого роста», — говорит Елдос Килымжанов, заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры.

А в Алматы нашли участника беспорядков, который пытался захватить телевышку «Коктобе». В южной столице также задержаны трое соучастников ограбления оружейного магазина, которые затем раздавали оружие участникам беспорядков. Задержан и мужчина, направивший КамАЗ на военнослужащих. Это произошло в Кызылорде 5 января. Служащего Нацгвардии, который был за рулем КамАЗа жестоко избили, военный тягач угнали.

«Положив на педаль газа кирпич, направил спецмашину в сторону военнослужащих, а сам выпрыгнул из кабины. В итоге КамАЗ на большой скорости въехал в силовиков. Он был единственным ребенком в семье, в этом году ему бы исполнилось 20 лет», — говорит Елдос Килымжанов.

В организации и участии в январских беспорядках подозревается 721 человек. И только треть их них находится сейчас под арестом. Большинство задержанных – в Алматы.

«В целом по стране подозреваемыми в организации и участии в массовых беспорядках в период январских событий признан 721 человек. Из них под арестом находится 281. В Алматы – 82, Восточно-Казахстанской – 35 и Жамбылской областях – 44, в Шымкенте – 43, Кызылординской – 36, Атырауской – 14, Алматинской – 5 и Актюбинской областях – 4 «, — говорит Елдос Килымжанов, заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры.

Большинству обвиняемых не грозит лишение свободы. Они отделаются штрафами и исправительными работами. Возмещают и ущерб пострадавшим. Им уже компенсировали порядка 100 млн тенге. Кроме того, полицейские обнаружили и изъяли похищенное имущество граждан на сумму более 340 млн тенге.

«Четверо уроженцев Алматинской области совершили кражу 27 смартфонов из здания филиала АО «Кcell» по улице Алимжанова в Алматы. Ущерб составил более 3 млн тенге. «Приговором суда Медеуского района они признаны виновными и, с учетом положительных характеристик и возмещения причиненного ущерба, осуждены к 3 годам ограничения свободы», — говорит Санжар Адилов, начальник Следственного департамента МВД РК.

Наказали и мужчину, который распространял ложную информацию в дни трагических событий. Используя мессенджер WhatsApp, житель Актюбинской области, собрал более 300 человек, которые затем приняли активное участие в захвате здания акимата Актюбинской области. При отражении нападения тяжелые телесные повреждения получили сотрудники органов правопорядка. Распространителя фейков осудили на 3,5 года. Продолжается изъятие похищенного оружия. Уже изъято 1 499 единиц оружия и больше 35 тысяч боеприпасов.