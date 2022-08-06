6 человек погибли при допросах во время «кровавого» января

15 силовиков подозревают в пытках при расследовании январских событий. Об этом рассказал заместитель начальника генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.

Он и подтвердил, что шестеро подозреваемых погибли во время допросов.

«Следствием также установлено, что в результате применения недозволенных методов допроса сотрудниками силовых органов скончались 6 человек, подозреваемых в участии в массовых беспорядках», — говорит Елдос Килымжанов, заместитель начальника 1 службы генеральной прокуратуры РК.

Килымжанов заверил, что все факты тщательно расследуются специальными прокурорами. Кроме того, за превышение своих полномочий, повлекшее гибель отдельных граждан на блокпостах и вблизи воинской части в городе Талдыкоргане, а также на площади в городе Алматы, к уголовной ответственности привлекается ряд военнослужащих. Во время «кровавого» января погибли 238 человек. Среди них есть как преступники, так и невиновные люди. Следствие сейчас продолжается по 176 погибшим, в их числе 19 силовиков, которые были убиты в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях.

«Военные и полицейские погибли при исполнении служебных обязанностей. Их сбивали машинами, расстреливали и забивали до смерти. Среди таких оказался и подполковник Хаиров, который охранял здание акимата Алматы. Его тело обнаружили на крыше. По результатам расследования выяснилось, правоохранителя сначала убили, а потом подожгли, чтобы скрыть улики. У 39-летнего офицера остались жена и двое детей», — говорит Елдос Килымжанов, заместитель начальника 1 службы генеральной прокуратуры РК.

92 человека погибли при совершении вооруженных нападений на здания акиматов, полиции, резиденции президента, телевышки, а также на магазины в Алматы, Кызылорде, Таразе, Шымкенте и Атырау. Некоторые граждане находились в местах, где совершались вооруженные нападения.

«Преступники в основном скрывались во дворах жилых домов, откуда внезапно совершали вооруженные нападения. В ходе проведения антитеррористической операции в результате перекрестного огня некоторые граждане получили огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью. Несколько граждан погибли при совершении мародерства и краж из различных объектов бизнеса«, — говорит Елдос Килымжанов.

Более пяти тысяч уголовных дел зарегистрировали по январским событиям. Большинство из них — это кражи, грабежи, хранение оружия и другие преступления.

«Всего под стражу для проведения расследования было помещено 1237 подозреваемых лиц. С учетом личности, состояния здоровья и других характеризующих материалов 284 лицам содержание под стражей заменено на подписку о невыезде, залог, домашний арест и личное поручительство. Суду преданы 955 подозреваемых лиц, к различным мерам наказания осуждено 834 граждан, в том числе 636 к наказаниям не связанным с лишением свободы. В настоящее время под стражей содержатся 292 подозреваемых лица«, — говорит Елдос Килымжанов, заместитель начальника 1 службы генеральной прокуратуры РК.

В результате нападений на здания органов правопорядка было похищено 1259 единиц табельного оружия, в том числе автоматы, пистолеты и гранатометы. Регулярно обнаруживаются схроны оружия, выявляются причастные к этому лица. Но пока найдено всего треть награбленного. Оставшаяся часть оружия до сих пор находится в руках преступников.