Суд дал отсрочку: приговор участнице массовых беспорядков изменили

За погромы и акты терроризма осуждены трое жителей Шымкента. Апелляционная коллегия оставила обвинительный приговор двум морадерам без изменений: они проведут в колонии больше трех лет.

Одной из подстрекательниц, суд отсрочил отбывание наказания, женщина воспитывает 12-летнего сына.

Байдибек Дуйсенбеков, председатель судебной коллегии по уголовным делам суда г.Шымкента:

«В связи с наличием несовершеннолетнего ребенка исполнение приговора суда в отношении Досмамбетовой отсрочено на 2 года, в этой связи она освобождена из зала суда. Когда ребенку исполнится 14 лет, ее лишат свободы. Эти два года она будет состоять на учёте в пробации. В числе ограничений: не менять место работы, сообщать если куда-то выезжаешь за пределы города. Она не должна нарушать эти ограничения все эти два года, если она нарушит, то пробация может выйти с предложением о том, чтобы ее отсрочку изменили».

Участников массовые январских беспорядков подстрекали активисты запрещенной в Казахстане экстремистской организации. Двух приверженцев деструктивного религиозного течения осудили в Шымкенте.

Байдибек Дуйсенбеков, председатель судебной коллегии по уголовным делам суда г.Шымкента:

«Осужденные призывали людей участвовать в массовых беспорядках через мессенджеры, говорили, что нужно воспользоваться этим моментом, а также сами участвовали в погромах возле горакимата. Вина осужденных доказана: собранными органом досудебного расследования доказательствами, показаниями подсудимых, свидетелей, протоколами следственных действий и негласными следственными действиями. Досмамбетова и Аштаев ранее были осуждены за участие в деятельности религиозного объединения, которые запрещены решением суда в Казахстане. Досмамбетова приговорена к трём годам и семи месяцам лишения свободы. Аштаев к трем годам и одному месяцу заключения».

В районных судах Шымкента было рассмотрено 46 дел по январским событиям.