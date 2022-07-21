Выставочный центр «Корме» отреставрировали после пожара

Выставочный центр «Корме», который сгорел во время январских событий, отстроили заново, передает OTYRAR.

На восстановление выставочного центра «Корме» из президентского резерва выделили 718 миллионов тенге. Облик, концепция и площадь здания не изменились. А вот интерьер и экстерьер доработали, следуя современным тенденциям.

Директор выставочного центра Зухра Карабекова говорит, открытия ждали все. Отмечает, за время пока велась стройка, ни один сотрудник не потерял работу.

«Мы направили письмо в отдел культуры, чтобы сохранить рабочие места. Всех сотрудников мы направили в другие учреждения культуры, чтобы они не остались без зарплаты. Теперь они вернутся к нам«, — говорит Зухра Карабекова, директор выставочного центра «Корме».

На втором этаже здания открыли конференц-зал на 200 человек. Отдельное место выделили и для проведения кофе-брейков.

«Одним из предложений, поступивших от администрации выставочного центра, было уменьшение количества окон, потому что летом было жарко, а зимой холодно. Поэтому мы использовали современные материалы с терморегуляцией, окна сделали — поменьше«, — говорит Нурдаулет Алимбатырулы, архитектор.

Во время массовых беспорядков в январе выставочный центр в Шымкенте подожгли, здание сгорело. На восстановление Корме ушло 6 месяцев.

В выставочном центре проводятся крупные выставки и конференции, горожанам особенно полюбились выставки ковров, товаров из Африки и местных производителей.