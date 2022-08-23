40 уголовных дел по фактам превышения власти в январе расследуют в МВД

В полиции расследуют 40 уголовных дел по фактам превышения власти во время январских событий. Не секрет что правоохранители применяли силу к задержанным, шестеро человек после допросов умерли.

«Сейчас в производстве следователей полиции находятся 276 дел. Из них по фактам незаконного хранения оружия – 50, по фактам убийства – 33, по фактам превышения власти – 40, по кражам – 16, по хулиганству – 4», — говорит Санжар Адилов, начальник следственного департамента МВД.

Всего по январским событиям полицией возбуждено 4 642 уголовных дела, большая часть из них по кражам, хищению оружия и хулиганству. 199 – по фактам уничтожения имущества, 26 – по разбоям и грабежам, 609 дел направили в суд.

«По уже состоявшимся судебным рассмотрениям осуждено 539 лиц. Из них – 425 лиц приговорены к наказаниям, не предусматривающим лишение свободы. К реальным срокам лишения свободы приговорено 104 лица, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления», — говорит Санжар Адилов, начальник следственного департамента МВД.

Сотрудники полиции смогли обнаружить и изъять 873 единицы оружия, но похищенными во время января остаются 2 087 единиц.

«Буквально на днях в Таразе сотрудниками полиции на территории кладбища обнаружены два замаскированных схрона, в одном из которых хранились пистолет Walther с двумя магазинами к нему, светошумовая граната и патроны 16-го калибра. В другом обнаружены охотничье ружье 12-го калибра со сбитыми номерами, газовый пистолет Mauser с магазином, светошумовая граната, два газовых перцовых баллончика «шок» и 60 патронов разного калибра«, — говорит Санжар Адилов, начальник следственного департамента МВД.

Пострадавшим во время январских событий вернули 360 млн тенге. На стадии досудебного расследования и рассмотрения дел в судах подозреваемые возместили ущерб потерпевшим на сумму более 15 млн тенге. Эти уголовные дела прекращены за примирением сторон.