Более 5 тысяч вакансий представили на ярмарке в Шымкенте

На площади «Арбат» состоялась ярмарка вакансий для безработных граждан.

Более 100 организаций представили жителям на выбор около 5 тысяч вакантных мест, в основном по медицинским, техническим и педагогическим специальностям. среди работодателей были такие крупные компании, как «Каз Транс Аймак», «Magnum Cash Carry»,»Halyk Bank», «Арт-строительство», «Назар Текстиль» и другие. В мероприятии принял участие аким города Мурат Айтенов.

«В целях повышения социального потенциала, обеспечения занятости населения в стране реализуется множества программ. Одним из основных показателей, отражающих потенциал любого современного государства, демонстрирующих его конкурентоспособность, является доля социально занятого населения в этой стране. Сегодняшняя ярмарка вакансий для горожан — это единственная возможность сократить количество граждан, ищущих работу, обеспечить безработных постоянной работой», — сказал аким города.

Кроме того, жителям города были предоставлены временные рабочие места по программам «Молодежная практика», «Первое рабочее место», «Контракт поколений», «Серебряный возраст».

В целом, с начала года в рамках нацпроекта более 7 тысяч шымкентцев приняли участие в мерах содействия занятости. Из них 991-молодежная практика, 160-первые рабочие места, более 100 граждан трудоустроены на социальные рабочие места.