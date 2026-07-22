Ярмарка вакансий для всех категорий

Особое внимание на специально организованной ярмарке уделили выпускникам вузов и колледжей этого года. Для них в рамках программы «Молодежная практика» были предложены сотни вакансий. Среди участников — 19-летняя Сабина Зайниддинова.

Девушка окончила медицинский колледж и пришла на ярмарку в поисках работы. Молодой специалист, который с детства мечтала помогать людям, смог найти подходящую вакансию: «Я окончила Шымкентский медицинский колледж в микрорайоне «Дархан». Поступила в 2022 году, а в этом году закончила учебу. О ярмарке нам сообщил куратор в групповом чате. Мы пришли сюда, и уже подали документы в городскую поликлинику №6. Нам все подробно объяснили».

Посетители ярмарки смогли получить консультации специалистов, оставить свои резюме и напрямую пообщаться с работодателями. Кроме того, им рассказали о мерах государственной поддержки, субсидируемых рабочих местах и наиболее востребованных профессиях на рынке труда.

По словам специалистов, такие ярмарки не только помогают снизить уровень безработицы, но и дают молодым людям возможность успешно начать свою трудовую деятельность. Для работодателей же это эффективная площадка для подбора необходимых кадров.

О возможностях программы «Молодежная практика» рассказал заместитель директора центра трудовой мобильности Бекболат Алиханов: «Заработная плата участников программы составляет 30 МРП. После удержания обязательных социальных отчислений они получают на руки около 95–96 тысяч теңге. Молодежная практика длится до 12 месяцев. Если молодой специалист хорошо проявит себя, у него есть большие шансы остаться работать на постоянной основе. Для участия в программе необходимо иметь регистрацию по месту жительства, официальный статус безработного. Далее необходимо заключить трудовой договор с работодателем в соответствии с трудовым кодексом».

В ярмарке приняли участие более 20 предприятий, представивших свыше 100 вакансий. Кроме того, посетителям рассказали о проектах «Серебряный возраст», социальных рабочих местах и программе оплачиваемых общественных работ.

На сегодняшний день на портале Enbek.kz в рамках программы «Молодежная практика» размещено более 700 вакансий, а общее количество доступных предложений о работе превышает тысячу.