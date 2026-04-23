В Шымкенте прошла масштабная ярмарка вакансий с участием регионов Казахстана

В Шымкенте состоялась межрегиональная ярмарка вакансий, направленная на снижение безработицы и содействие занятости населения. В масштабном мероприятии приняли участие более 50 организаций государственного и частного сектора, представивших свыше 3 тысяч вакансий.

В ярмарке также участвовали работодатели из Северо-Казахстанской, Карагандинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Улытауской и Павлодарской областей. Они представили возможности трудоустройства и рассказали о программах добровольного переселения. Особое внимание уделили программе «Шығыс шақырады», предусматривающей поддержку граждан, желающих переехать в восточные регионы страны.

В рамках программы предусмотрены безвозвратные гранты до 3 млн тенге, льготная ипотека по программе «Специалист Востока» под 5% годовых сроком до 10 лет, а также меры по развитию предпринимательства и адаптации на новом месте. Кроме того, 10 мая планируется проведение специального информационного тура, который позволит ознакомиться с экономическим и социальным потенциалом восточных регионов.

Как отметила директор Центра трудовой мобильности Восточно-Казахстанской области Арайлым Керимбеккызы, переселенцам оказывается комплексная государственная поддержка, включая предоставление грантов, помощь в трудоустройстве и меры социальной адаптации. Особое внимание при этом уделяется привлечению квалифицированных специалистов.

По официальным данным, уровень безработицы в Шымкенте в 2025 году составил 4,7%.

В 2026 году планируется обеспечить занятость более 31 тысячи человек, из которых на сегодняшний день выполнено 37,6%. С начала года свыше 4 тысяч граждан уже трудоустроены на постоянные рабочие места.

В городе также реализуются государственные программы по поддержке предпринимательства, развитию профессионального образования и созданию субсидируемых рабочих мест. В целом в 2026 году планируется создать более 9 тысяч новых рабочих мест.