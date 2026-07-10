В Шымкенте продолжается реализация программы молодежной практики

Она помогает выпускникам вузов и колледжей получить первый опыт работы, повысить профессиональные навыки и сделать первый шаг к постоянному трудоустройству. В этом году по программе планируется обеспечить работой более 1700 молодых специалистов.

Благодаря программе молодежной практики 22-летняя Аружан Ниязбекова смогла найти работу по специальности и сейчас трудится преподавателем. У девушки большие планы на будущее: она намерена закрепиться на постоянной работе в Высшем педагогическом колледже.

В рамках программы она работает уже почти год.

Несмотря на невысокую заработную плату, Аружан считает, что сейчас для нее главное — получить практический опыт: «После окончания учебы я начала искать работу. По совету знакомых обратилась в Центр занятости, где мне предложили несколько вакансий по моей специальности. В итоге я выбрала работу в школе, недалеко от дома. Благодаря молодежной практике сейчас набираюсь опыта и надеюсь в дальнейшем трудоустроиться здесь на постоянной основе».

В этом году по программе молодежной практики в Шымкенте планируется трудоустроить 1721 выпускника. На сегодняшний день работу получили уже 434 молодых специалиста — это четверть от запланированного показателя.

Участники проходят практику в государственных учреждениях, организациях образования, здравоохранения и на предприятиях города. Программа позволяет выпускникам получить первый профессиональный опыт, повысить свою востребованность на рынке труда и в дальнейшем претендовать на постоянное место работы.

Бекзат Толыбаев, заместитель директора центра трудовой мобильности: «Сейчас в университетах проходят церемонии вручения дипломов. Наши специалисты проводят информационно-разъяснительную работу по программе молодежной практики примерно в 40 высших и средних специальных учебных заведениях. В настоящее время выпускники получают дипломы, и в ближайшее время ожидается, что многие из них обратятся к нам».

До конца года планируется полностью выполнить намеченные показатели, благодаря чему сотни молодых людей смогут начать свой трудовой путь. При этом для выпускников вузов и колледжей, окончивших учебные заведения в других регионах, обязательным условием участия в программе является наличие постоянной регистрации в городе Шымкенте.

Напомним, в прошлом году в рамках молодежной практики планировалось трудоустроить 2251 молодого человека, из которых 1771 выпускник получил направление на работу.