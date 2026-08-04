Туркестан обновляет инвестиционную карту

До конца года в Туркестанской области планируется реализовать 70 инвестиционных проектов общей стоимостью 793 млрд теңге. Ожидается, что благодаря им в регионе появится более 5 тысяч новых рабочих мест.

Об этом сообщили на аппаратном совещании под председательством акима области Нуралхана Кушерова.

Как отметил заместитель акима Канат Кайыпбек, на сегодняшний день в регионе уже реализовано 17 инвестиционных проектов общей стоимостью более 33 млрд теңге, благодаря которым создано около 500 рабочих мест: «Если говорить по районам, то например в Сауранском районе реализовано 26 проектов. Большинство из них связано с производством мебели и строительных материалов. На территории района созданы четыре индустриальные зоны. Две из них ориентированы на откорм скота и производство мясной продукции, еще одна — на создание сервисного комплекса для грузового транспорта. В настоящее время в этих индустриальных зонах уже запущены 10 откормочных комплексов и 4 объекта по обслуживанию грузовых автомобилей. В индустриальной зоне Майлыкент завершается строительство шести производственных зданий. Акимату района поручено ускорить завершение строительных работ и обеспечить запуск новых производств».

Новые производства открываются и в других районах области. В Шардаринском районе введены в эксплуатацию шесть проектов в сфере производства строительных материалов, фасадных панелей и мебели.

В Казыгуртском районе запущены предприятия по выпуску вентиляционного оборудования, матрасов, фасадных материалов и мебели. В Ордабасинском районе начали работу производства бытовой химии, гранулированных кормов, стекольной продукции и металлоконструкций.

Какие производства уже запущены и сколько новых рабочих мест создано, сообщил заместитель акима Туркестанской области Канат Кайыпбек: «В Отрарском районе реализовано 5 проектов стоимостью 305 млн теңге, создано 21 рабочее место. Здесь открыты производства металлических изделий, комбикормов, а также предприятие по сублимационной сушке сельскохозяйственной продукции. В Толебийском районе введены в эксплуатацию 5 проектов на сумму 1,2 млрд теңге, создано 85 рабочих мест. Они относятся к производству мебели, дверей и окон, а также алюминиевых и металлических изделий. В Созакском районе запущены 4 проекта общей стоимостью 335 млн теңге, создано 51 рабочее место. Среди них — производство металлоизделий, сварочных электродов, отопительных котлов, специальной одежды и бытовых перчаток. В Жетысайском районе реализованы 3 проекта стоимостью 375 млн теңге, благодаря которым создано 60 рабочих мест. Основные направления — производство металлоконструкций, мебели и котельного оборудования. Еще два проекта планируется ввести в эксплуатацию в установленные сроки. В Байдибекском районе в индустриальной зоне запланирован запуск пяти проектов, однако на сегодняшний день реализованы только три. Это швейная мастерская, швейный учебный центр и оздоровительный объект».

Параллельно продолжается работа по привлечению новых инвесторов. Регулярно проводятся встречи с инициаторами перспективных проектов, в том числе с зарубежными компаниями.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров поручил ответственным управлениям и акимам городов и районов обеспечить своевременную реализацию каждого проекта, оперативно устранять возникающие вопросы, укреплять взаимодействие с инвесторами и активнее использовать инвестиционный потенциал региона.