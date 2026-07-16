В Шымкенте прошла ярмарка профессий

Сегодня для выпускников школ прошло одно из самых важных событий — ярмарка учебных заведений. На одной площадке собрались представители ВУЗов, колледжей и организаций технического и профессионального образования, чтобы познакомить абитуриентов с образовательными программами и условиями поступления. И определится со своим будущим.

Ярмарка профессий, объединившая высшие учебные заведения и колледжи города собрала немало желающих. Абитуриенты Шымкента смогли получить всю необходимую информацию в одном месте: лично пообщаться с представителями учебных заведений, не просто узнать подробности о специальностях, условиях обучения но даже сразу подать документы на поступление.

«Я получила здесь всю необходимую информацию и сэкономила время. Раньше часто видела эту ярмарку в TikTok и Instagram, поэтому решила прийти. Мне всё понравилось: рассказали о колледже, специальностях, стоимости обучения. Меня устраивают условия оплаты»,— говорит абитуриентка Мунисар Раушанбекова.

Масштаб сегодняшней ярмарки стал рекордным. На одной площадке собрались представители восьми ВУЗов и 33 колледжей. По словам организаторов, мероприятие такого формата проводится впервые. Если раньше, чтобы получить информацию необходимо было ходить по учебным заведениям, то такая площадка бережет время и силы поступающих.

«Такой формат очень удобен и для родителей, и для самих абитуриентов. Не у всех есть возможность объехать все учебные заведения в период приёма документов с 13 по 19 июля. Многие также не знают, как подать документы онлайн или не могут воспользоваться этой возможностью. Поэтому мы намерены сделать такие ярмарки сезонными и проводить их совместно с акиматом, колледжами и вузами»,— рассказал руководитель молодежного ресурсного центра Жансерик Жуман.

Помимо консультаций, ярмарка стала своеобразной презентационной площадкой для ВУЗов и колледжей. Представители учебных заведений подробно рассказывали о преимуществах своих программ, условиях обучения и карьерных перспективах выпускников.

«Главная польза для нас — возможность привлечь мотивированных и подготовленных абитуриентов, которые осознанно выбирают профессию. Когда среди такого большого количества колледжей они останавливают свой выбор именно на нашем учебном заведении — это большой успех»,— говорит директор медицинского колледжа Бахадир Акрамшиков.

По мнению организаторов, такие встречи помогают выпускникам не просто познакомиться с учебными заведениями, а сделать осознанный выбор будущей профессии.

Личное общение с представителями вузов и колледжей позволяет абитуриентам лучше понять особенности специальностей, оценить свои возможности и выбрать направление, которое в дальнейшем поможет стать востребованным на рынке труда.