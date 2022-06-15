Симуляционный центр открылся в Шымкенте. Что это и чем может помочь?

В канун Дня города и профессионального праздника медицинских работников в Шымкенте открылся централизованный симуляционный центр скорой помощи, передает OTYRAR.

Здесь врачи смогут совершенствовать свои навыки чтобы эффективнее выполнять свой профессиональный долг. Впрочем, как говорят руководители городского здравоохранения, в ближайшем будущем здесь могут пройти курсы оказания первой помощи и представители других специальностей. В новом центре побывали руководители города и управления здравоохранения Шымкента.

Только сначала этого года на пульт врачей скорой помощи Шымкента поступило 1300 экстренных вызовов, когда речь шла о жизни и смерти людей. И не всегда помощь успевала вовремя. Исправить ситуацию поможет симуляционный центр — подразделение службы скорой помощи, где врачи смогут совершенствовать свои навыки. Проект такого центра руководство города вынашивало последние два года.

«Все наверное заметили, что за последние 2 года в городе появились новые автомашины скорой помощи. И было заметно, что новейшим оборудованием, которым оснащена техника, могут пользоваться не все медработники. Поэтому было принято решение организовать такой центр, где врачи и представители других специальностей смогут научиться использовать современное оборудование. Вся медицинская техника адаптирована под наши стандарты», — говорит Мурат Айтенов, аким г. Шымкента

Всего в симуляционном центре 14 тренажёров, имитирующие различные чрезвычайные ситуации — от экстренных родов до критической кровопотери. Здесь, под руководством тренеров, так же из числа работников скорой помощи, врачи смогут узнать о новейших реанимационных методах.

«Всего у нас в службе скорой помощи работает 1800 человек. Это врачи, фельдшеры и водители. Четверо наших специалистов прошли обучение у американцев. Вот они и станут тренерами для других наших сотрудников. По нашим сведениям, таких центров в Казахстане больше нет. Центр открыт в первую очередь для того, чтобы повысить качество оказания первой медицинской помощи», — рассказывает Нурлыбек Асылбеков, руководитель городского управления здравоохранения.

Уникальные тренажёры симуляционного центра позволяют овладеть приёмами первой медицинской помощи даже неподготовленному человеку. Муляжи в человеческий рост повторяют анатомию человека, что даёт возможность визуально наблюдать за процессами во время реанимационных мероприятий.

«Главная задача нашего муляжа — помочь правильно провести реанимационные меры. Вот например, когда человек находится в коме и не может самостоятельно дышать, мы посредством оборудования проводим искусственное дыхание. При помощи интубационной трубки подаём воздух и на муляже видно, как воздух поступает в лёгкие. Наблюдая, легче осваивать такие методы реанимации»,— рассказывает об особенностях тренажёра Максат Мылтыкпай, врач скорой медицинской помощи.

Есть в центре и симулятор современного реанимобиля. На нём врачи могут не рискуя дорогостоящим оборудованием постигать и совершенствовать навыки оказания экстренной медицинской помощи. Но всё же главное достоинство нового центра, считают врачи, возможность сделать приёмы экстренной помощи доступнее для людей далёких от медицины, что возможно спасёт ещё не одну жизнь.

«Сотрудники полиции раньше нас приезжают на место ДТП. Они не умеют оказывать первую медицинскую помощь. Они ждут когда приедет скорая. Они делают свою работу, но помощь оказывать не умеют. Поэтому мы хотим в первую очередь их обучить. Чтобы они умели реанимировать, делать массаж сердца и правильно транспортировать пострадавших«, — делится планами Гульнар Курманбекова, главный врач станции скорой медицинской помощи г. Шымкента.

Обучиться приёмам оказания первой помощи могут и представители других специальностей, кто по роду службы может оказаться на месте ЧП. Как говорят руководители города, если первый опыт работы симуляционного центра окажется впечатляющим, число таких медицинских подразделений будет расти.