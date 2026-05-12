Шымкентские врачи выходили недоношенного малыша весом 700 граммов

Врачи городского перинатального центра Шымкента спасли жизнь ребенку, родившемуся на 24-й неделе беременности с экстремально низкой массой тела — всего 700 граммов.

Малыш появился на свет 9 января 2026 года. Беременность у матери протекала с тяжелыми осложнениями, поэтому сразу после рождения новорожденного перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии. Медики диагностировали у ребенка недоношенность, дыхательную недостаточность и экстремально низкую массу тела.

На протяжении нескольких месяцев врачи и медицинские сестры круглосуточно боролись за жизнь малыша и проводили необходимое лечение. В реанимации ребенок провел 94 дня, после чего еще 15 дней находился под наблюдением в отделении патологии новорожденных.

Благодаря усилиям специалистов состояние малыша значительно улучшилось. К моменту выписки его вес достиг 2460 граммов. Сейчас ребенок находится на грудном вскармливании и продолжает набирать вес. На 109-й день после рождения малыша выписали из больницы.