Сняли с петли. Повешенного мужчину спасли полицейские в Шымкенте

К приезду полицейских, 27-летний мужчина уже задыхался. Его сняли с петли и оказали первую медицинскую помощь, передает OTYRAR.

Со слов полицейских, в 3 часа ночи к ним поступило сообщение о семейном скандале. На место происшествия выехали дежурные инспекторы.

В сарае на территории частного дома перед ними предстала устрашающая картина. На петле был повешен мужчина, он уже задыхался. Полицейские перерезали петлю и положили мужчину на землю. После оказания первой медицинской помощи, он пришел в себя.

Дома мужчину ожидали жена и трое детей. Как сообщили в полиции, на суицид мужчину подтолкнули бытовые проблемы.