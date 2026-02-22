Реклама
На главную Анонс В Дендропарке Шымкента обнаружили труп

-
Редактор Жулдыз Ахмет
-
191

В Шымкенте на территории Дендропарка нашли мертвого мужчину, передает OTYRAR.

Инцидент произошел сегодня, 22 февраля ранним утром. По словам очевидцев, погибший находился в подвешенном состоянии. Информацию подтвердили в Департаменте полиции города.

«В полицию поступило сообщение об обнаружении трупа с признаками суицида. Полицией начато досудебное расследование по факту доведения до самоубийства. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия по установлению обстоятельств события», — прокомментировали в городском ДП.

