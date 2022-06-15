Туркестанская область лидирует в развитии малого предпринимательства

В Туркестанской области работает около 150 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса.

О поддержки предпринимательства в регионе рассказал аким Туркестанской области Умирзак Шукеев на брифинге Службы центральных коммуникаций.

«В стране хорошо развивается предпринимательство. В регионе в рамках программы «Экономика простых вещей» одобрено 315 проектов на 42,9 милиларда тенге. По этому показателю наша область занимает первое место в республике. По программе «Дорожная карта бизнеса-2025» планируется поддержка проектов на 2,2 милиларда тенге. Благодаря мерам поддержки малого и среднего бизнеса объем произведенной продукции вырос на 47 процентов и достиг 1,2 триллиона тенге», – проинформировал У. Шукеев.

В области также увеличился объем инвестиций. К примеру, объем инвестиций в основной капитал по итогам 2021 года увеличился в 2,3 раза и достиг 660,3 млрд тенге (в 2018 г. — 288,1 млрд тенге).

В региональную Карту поддержки предпринимательства на 2020-2025 годы включено 34 инвестпроекта стоимостью 323,3 млрд тенге с созданием 4823 новых рабочих мест. Из них в 2020-2021 годах было реализовано 19 проектов на 13,6 млрд тенге и создано 2015 новых рабочих мест.