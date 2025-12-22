Два новых предприятия запустились в Шымкенте

В Шымкенте открылись два новых предприятия, которые внесут свой вклад в рост экономического потенциала города.

Одно из них — завод по выпуску противопожарных и технических металлических дверей второе — фабрика по производству нетканых материалов. Общий объём привлечённых инвестиций – больше 8 миллиардов тенге.

Это современный листогибочный станок, одно из ключевых устройств на заводе по производству противопожарных и технических металлических дверей. Оборудование играет важную роль в точном и качественном формировании дверных каркасов.

«Это листогибочный станок. Он подготавливает металл, сгибает его и выводит на этап сварки. Оборудование автоматизировано и безопасно для человека. Он облегчает ручной труд и выполняет все операции самостоятельно — достаточно лишь задать команду», — говорит Ануар Койшибаев, менеджер производства.

Строительство завода началось в третьем квартале этого года, и сегодня предприятие работает на полную мощность, которая составляет 150 тысяч дверей в год. Постоянное рабочее место на заводе получили 120 человек. Объём инвестиций в проект – почти 4 миллиарда тенге.

«Этот завод по производству дверей — второй у данной компании. В этом же районе действует ещё одно предприятие, где трудоустроено около 150 человек. Сейчас компания имеет потенциал выхода не только на внутренний, но и на внешний рынок», — говорит Ермек Турманов, заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Шымкента.

А это — первая в Казахстане фабрика по производству нетканых материалов. Здесь выпускаются спанбонд-изделия для здравоохранения, строительства и агросектора. Нетканые материалы в дальнейшем используют для производства одноразовых масок, бахил, халатов, теплиц и многого другого. Сейчас на фабрике работают 78 человек. К 2026 году планируется увеличить численность персонала до 120 сотрудников.

«Наша продукция реализуется по всему Казахстану. Выходит даже на экспорт это Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. Мы открылись в этом году начали работать с августа, производительность составляет 400 тонн в год. Сейчас выпускаем где то 200-250 тонн, в будущем году выйдем на полную мощность», — говорит Канат Сейткул, главный инженер ТОО «MARVIK PARTNERS».

В запуск предприятия инвестировано почти 5 миллиардов тенге. Завод получил и государственную поддержку.

«Был предоставлен земельный участок с готовой инфраструктурой в специальной экономической зоне. Кроме того, предусмотрены налоговые льготы — освобождение от корпоративного подоходного налога, земельного и имущественного налогов, а также от уплаты НДС и таможенных пошлин на ввозимое сырьё», — Ермек Турманов, заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Шымкента.

В церемонии открытия предприятий принял участие аким города Габит Сыздыкбеков. По его словам, запуск новых производств придаст импульс развитию промышленности города. Такие проекты создают новые рабочие места и укрепляют экономический потенциал Шымкента.