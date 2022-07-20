Местные таксисты строят жилье для малоимущих

В селе Жибек жолы Сарыагашского района обычные таксисты возводят жилье для малоимущих семей, сообщает OTYRAR.

Ранее сельчане вручили в дар несколько домов, а теперь строят очередной 3-х комнатный дом. С закладки фундамента прошло всего два месяца, но уже в ближайшие дни благотворительная стройка должна завершиться.

Водителей частного извоза, желающих творить добро, в сельском округе Жибек жолы с каждым днем становится больше. Заработанные деньги таксисты откладывают и строят дома для малоимущих семей. Этот трёхкомнатный дом водители подняли всего за два месяца.



“Несколько водителей такси, посовещавшись между собой, договорились помочь нуждающимся. Они посмотрели, кто как живёт, и кто действительно нуждается в помощи. У меня было всего два миллиона тенге и этого конечно недостаточно для строительства. Фундамент поднимали методом асара. Никто в стороне не остаётся. Кто-то цемент привезёт, кто-то кирпич. Соседи помогают чем могут”,- рассказывает счастливый хозяин новостройки житель сельского округа Жибек Жолы Бахадыр Атажанов.

Дом, в котором живёт Гулайым Кошанова, сильно обветшал и давно требовал ремонта. Мать-одиночка благодарна односельчанам. Тем, кто протянул руку помощи в трудное время.



”Большое спасибо. Всем большое спасибо, кто мне помогает. Дай бог вам здоровья»,- благодарит односельчан Гулайым Кошанова



В строительстве домов принимают участие и жители села в Сарыагашском районе: помогают с инструментами и стройматериалами. Сдать это жильё планируют до августа.

Водители не первый раз оказывают благотворительность односельчанам. Несколько раз таксисты вручали ключи от жилья малоимущим семьям.