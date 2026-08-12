«Сколько можно?»: шымкентцы бьют тревогу из-за навязчивых сборщиков денег в центре города

Навязчивые люди с пластиковыми боксами для пожертвований стали привычным фоном для улиц Шымкента. Как отмечают жители в социальных сетях, пройти по Арбату, проспекту Тауке хана или оказаться в микрорайонах— значит неизбежно столкнуться с теми, кто преграждает путь на остановках и в общественном транспорте, протягивая коробки с фотографиями больных детей.
Почему благотворительность с коробками наперевес в подавляющем большинстве случаев оказывается схемой для обогащения, как на это смотрит закон и почему реальная помощь давно ушла в цифру?
Иллюзия сострадания: как устроены уличные сборы
Журналистские расследования и практика правоохранительных органов по всему Казахстану неоднократно вскрывали изнанку уличного сбора наличных. За эмоциональными призывами о помощи скрывается системный промысел:
Процент от сборов: Как показывают скрытые эксперименты и признания участников подобных «акций», люди с боксами работают за фиксированный процент от собранной за день наличной выручки, который они оставляют себе сразу после вскрытия коробок.
Отсутствие документов: Попытка попросить у такого «волонтера» официальное свидетельство о регистрации фонда, нотариально заверенный договор с родителями ребенка или аудиторские отчеты часто заканчивается агрессией, уходом от ответа или дежурными отговорками. Максимум, что могут предъявить, — распечатанная из интернета листовка.
Анонимность наличности: Наличные деньги, брошенные в пластиковый бокс, невозможно проконтролировать. Ни один крупный и официально зарегистрированный благотворительный фонд не отправляет людей собирать деньги «в кружку» по автобусам и площадям.
Что говорит закон?
В Казахстане борьба с подобными методами регулируется как административным, так и уголовным законодательством:
Статья 449 КоАП РК («Приставание в общественных местах»): Назойливое обращение к гражданам в общественных местах с целью попрошайничества или навязывания услуг влечет предупреждение либо штраф. За повторное нарушение предусмотрен арест. На практике доказать факт назойливости бывает сложно, если сборщики вовремя меняют дислокацию.
Уголовная ответственность (Статья 190 УК РК «Мошенничество»): Когда масштабы подобных сборов вскрываются правоохранительными органами, выясняется, что собранные средства идут вовсе не на лечение. Громкие дела показывают, что псевдоблаготворители собирают крупные суммы, тратя их на личные нужды, недвижимость и автомобили.
Реакция ведомств и реальность на местах
В ответ на обращения граждан в департаменте полиции Шымкента официально заявляют, что сотрудники ведомства на постоянной основе проводят профилактические и рейдовые мероприятия, направленные на выявление лиц, осуществляющих сбор денежных средств в общественных местах, а указанные участки находятся на контроле.
Тем не менее, горожане продолжают фиксировать сборщиков у зданий администрации и на центральных улицах. Разрыв между официальными отчетами о проводимой работе и реальной картиной на остановках вызывает у людей закономерное раздражение.
Как отличить реальную помощь от мошенников?
Настоящие благотворительные фонды дорожат своей репутацией и работают по прозрачным правилам:
Никаких наличных на улице: Сборы осуществляются только на официальные расчетные счета фондов, через проверенные банковские приложения (QR-коды) или верифицированные благотворительные платформы.
Прозрачная отчетность: Каждый фонд по закону обязан публиковать финансовые отчеты о поступлении и расходе средств.
Прямая связь: Родители больных детей открывают сборы на верифицированных ресурсах, где указаны медицинские эпикризы, счета клиник и контакты лечащих врачей, а не через случайных людей с пластиковыми коробками в автобусах.
Пока на улицах Шымкента остаются те, кто готов подавать «на лечение» сомнительным сборщикам, этот теневой бизнес продолжит процветать. Единственный способ остановить его — перестать поддаваться на эмоциональные манипуляции и перенаправлять помощь исключительно в проверенные, официальные фонды.