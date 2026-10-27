В Шымкенте областной клинической больнице передали новый автомобиль

В Шымкенте Областной клинической больнице Туркестанской области передали новый автомобиль Chevrolet Cobalt. Машина будет использоваться специалистами медицинского учреждения для работы с пациентами.

Автомобиль больнице предоставил Банк ЦентрКредит в рамках благотворительной поддержки сферы здравоохранения. Передача была приурочена ко Дню Республики.

Ключи от машины медикам вручил директор шымкентского филиала банка Абзал Оналбеков.

По его словам, поддержка медицинских организаций является одним из направлений социальных инициатив компании. Особое внимание уделяется проектам, связанным с повышением доступности медицинской помощи и улучшением условий работы специалистов.

Руководитель Областной клинической больницы Туркестанской области Нурлан Мауленов сообщил, что новый автомобиль передадут специалистам эндокринологического направления.

Медики занимаются диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний эндокринной системы и гормональных нарушений. При этом подразделение расположено в отдельном здании, поэтому наличие собственного транспорта позволит специалистам быстрее решать рабочие вопросы и оказывать необходимую помощь пациентам.

«Автомобиль передаётся нашим специалистам-эндокринологам. У нас появится возможность оперативнее оказывать своевременную помощь населению», — отметил Нурлан Мауленов.

В медицинском учреждении рассчитывают, что новый транспорт поможет повысить мобильность специалистов и упростить организацию работы подразделения.

В Банке ЦентрКредит отметили, что финансовая организация также реализует благотворительные и социальные проекты в других направлениях. В 2026 году банк отмечает 38-летие со дня основания.