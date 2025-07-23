Для Перизат Кайрат запросили 10 лет лишения свободы

23 июля в столичном межрайонном суде по уголовным делам продолжились прения сторон по делу Перизат Кайрат.

Судья предоставил слово потерпевшим. Выступавшие заявили: Перизат Кайрат обманула и благотворителей и людей, пострадавших от паводков, которые так и не дождались помощи.

Сегодняшнее заседание по делу Перизат Кайрат и её матери Гайни Алашбаевой длилось меньше часа. На нем заслушали показания потерпевших и их представителей. Но выступили еще не все.

Для Перизат Кайрат прокуроры потребовали 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также 10-летний запрет на любую деятельность, связанную со сбором средств на благотворительность.

По мнению обвинения, это дело выходит за рамки классического мошенничества, оно касается разрушенного общественного доверия и подмены понятий, святых для казахстанского народа.

Мадина Оразалина, прокурор: «Кайрат Перизат обещала помочь больным детям, жертвам паводков, жителям Палестины и имела для этого все возможности и поддержку народа. Но она превратила благие намерения в личную выгоду. Это дело определенно создаст прецедент. Теперь каждый, кто захочет прикрыться словом «благотворительность» ради собственной выгоды, должен знать: народ больше не молчит, государство не закрывает глаза, а доверие – не безгранично».

Для матери Перизат Кайрат, Гайни Алашбаевой, обвинение запросило 8 лет тюрьмы. Прокурор подчеркнула, что между искренним милосердием и корыстной эксплуатацией чужого горя должна существовать чёткая граница.

Мадина Оразалина, прокурор: «Мы говорим громко: садака – это не инструмент для карьеры. И если кто-то попытается снова надеть маску добродетели, чтобы нажиться на сердобольности казахского народа, он встретит не аплодисменты, а суд. Доверие народа – это не кошелек и не бренд. Это аманат. А тот, кто предает аманат, навсегда будет выведен на свет».

В зале суда были оглашены данные, извлечённые из телефона Перизат Кайрат. Среди материалов видео с чемоданом, набитым наличными. Эти кадры, по мнению обвинения, демонстрируют отношение подсудимой к собранным пожертвованиям. Прокуроры уверены, несмотря на отказ Гайни Алашбаевой давать показания, её участие в схеме очевидно.

Арман Кизикен, прокурор: «Несмотря на то, что она отказалась от дачи показаний, её позиция ясна как божий день: она ни в чём не виновата, к деятельности своей дочери Перизат Кайрат никакого отношения не имеет. Вместе с тем в телефоне Перизат Кайрат обнаружена видеозапись, где запечатлены кадры с чемоданом, набитым наличностью из 20-тысячных купюр с комментариями: «Ну что сказать, самый хороший год. Аллаға шүкір».

Перизат Кайрат была задержана в ноябре прошлого года по обвинению в хищении свыше полутора миллиардов тенге, собранных в помощь пострадавшим от паводков. По данным следствия, значительная часть средств пошла на личные расходы: элитное жильё, автомобили и зарубежные поездки. Свидетели утверждают: пожертвования перевозились неофициально — в клетчатых сумках, как обычный багаж. Главный процесс стартовал 14 июля в суде Астаны и вероятнее всего в ближайшее время обеим фигуранткам дела вынесут приговор.