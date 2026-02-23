Эксперты рассказали, как обезопасить себя от «квартир на словах»

Закон о долевом участии стал камнем преткновения для многих недобросовестных застройщиков, которые не смогли привести в порядок необходимые документы.

Но, вместо того чтобы решать проблему легально, некоторые пошли на откровенно сомнительные ухищрения, предлагают дольщикам инвестировать в облигации или заключать сомнительные инвестиционные соглашения, чтобы хоть как то привлечь средства для строительства, в обход закона.

«Есть строительные организации, которые говорят, что мы можем приобрести облигации, потому что у нас нет возможности оформить квартиру в рамках разрешения. Для нас это несет дополнительную прибыль, якобы ликвидность этих облигаций высокая, якобы потом вы получите немного большее количество квадратных метров, в отличие от того, что вы сейчас можете приобрести», — Виктор Микрюков, президент ассоциации застройщиков Казахстана.

Спустя почти пять месяцев после вступления закона в силу часть застройщиков всё ещё работают по серым схемам. Эксперты советуют не поддаваться на заманчивые предложения с низкими ценами и обещаниями сверхприбыли, а использовать простые правила для определения добросовестных застройщиков.

«Для того, чтобы не попасть в просак, нужно запросить лицензию на привлечение дольщиков и, безусловно, задать вопрос. А какая форма договора? Если ответ будет «договор долевого участия», значит, все в порядке. Это первый момент. Второй момент. С 1 января этого года все оплаты по договорам долевого участия проходят по безналу, посредством безналичных расчетов. Вот два ключевых фактора, которые свидетельствуют вам, как покупателю, о том, что все в порядке», — Лев Тетин, международный эксперт по недвижимости.

Для участия в долевом строительстве требуется полный пакет разрешительных документов. Работа по закону сложнее: требует готового проекта, построенного каркаса, проверки со стороны властей и финансовой прозрачности, но именно такой подход обеспечивает безопасность дольщиков и исключает риски недостроя.

«Есть официальный сайт это homeportal.кz там указаны все объекты долевого строительства обязательно нужно спрашивать полный пакет разрешительных документов это лицензию на привлечение средств дольщиков Это проектно-сметную документацию, разрешение, экспертизу, талон уведомления о начале строительства. Все эти документы должны быть», — Вячеслав Лазарев, директор филиала РОЮЗ «Союз строителей Казахстана» г.Астана.

При этом за незаконное привлечение средств дольщиков недобросовестным застройщикам грозит штраф в размере 2 000 МРП — больше 8,5 млн тенге. А дольщики рискуют потерять свои деньги и остаться без квартиры.