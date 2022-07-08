Скотокрады разоряют фермеров в Туркестанской области

Полицейские задержали скотокрадов в Туркестанской области. С начала года с заявлением о пропаже скота обратались 65 жителей.

Барымтачи облюбовали вольные пастбища. Воруют нередко и сами пастухи, говорят правоохранители.

Жамбыл Жандаров, старший оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП ТО:

«Владельцам возвращены 190 украденных на пастбищах животных. Полицейские просят жителей: необходимо заключить трехсторонние соглашения со стороны акимата, владельцев скота и пастуха на выпас животных, не забывать таврировать и бирковать скот, а в случае пропажи скота незамедлительно обратиться с заявлением в полицию. Также стражам порядка раздаются памятки о противодействии кражам скота и проводятся профилактические мероприятия».