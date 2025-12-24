Мужчина на автомобиле снёс новогоднюю ёлку в Туркестанской области

Автомобиль протаранил главную новогоднюю ёлку, установленную на центральной площади в Сарыагаше. Инцидент произошёл около трёх часов ночи — сообщение о наезде поступило в Сарыагашское районное управление полиции.

По данным правоохранительных органов, после столкновения водитель скрылся с места происшествия. Для установления обстоятельств сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения малого центра оперативного управления. В результате личность нарушителя была оперативно установлена.

Выяснилось, что за рулём автомобиля ВАЗ-2105 находился молодой водитель, который, пытаясь объехать новогоднюю конструкцию, не справился с управлением и допустил наезд.

Водитель признал вину, восстановил повреждённую ёлку и пообещал не допускать подобных нарушений в дальнейшем. В отношении него приняты административные меры в соответствии с действующим законодательством, а автомобиль водворён на штрафную стоянку.