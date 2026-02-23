Масштабный рейд на трассах: десятки машин со скотом остановлены полицией

В Туркестанской области полиция выявила 613 голов скота, перевозившихся без документов, в ходе масштабного рейда на автодорогах республиканского значения.

Семидневное рейдовое мероприятие провели сотрудники батальона патрульной полиции департамента полиции региона. В операции были задействованы 90 полицейских и 43 служебных автомобиля. Проверки велись круглосуточно на основных транспортных направлениях области.

За время рейда инспекторы остановили 48 легковых и грузовых автомобилей, перевозивших домашний скот. В 38 случаях установлено отсутствие сопроводительных документов — всего выявлено 613 голов.

Водители доставлены в городские и районные управления полиции для принятия мер в рамках действующего законодательства. Материалы переданы участковым инспекторам, по каждому факту проводится проверка.