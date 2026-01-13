Полицейские вернули почти 500 голов скота в Туркестанской области

Почти 500 голов домашнего скота, похищенного у жителей Туркестанской области, удалось вернуть законным владельцам благодаря работе полиции. Об этом сообщили в департаменте полиции региона.

В рамках Года профилактики правоохранительные органы усилили меры по предупреждению скотокрадства. Особый упор сделали не только на оперативную работу, но и на разъяснения для населения — как защитить своё хозяйство и не стать жертвой преступников.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские пресекли деятельность 19 преступных групп, которые занимались кражами скота. К уголовной ответственности привлечены 56 человек. Следствием установлено, что они причастны как минимум к 47 фактам скотокрадства.

По данным полиции, за прошлый год в регионе было похищено 615 голов скота. Большую часть — 474 головы — удалось найти и вернуть хозяевам.

В полиции напоминают, что предотвратить кражу зачастую проще, чем потом искать похищенное. Жителей региона призывают маркировать скот бирками, укреплять хозяйственные постройки и не оставлять животных без присмотра на пастбищах. Эти простые меры, отмечают специалисты, значительно снижают риск стать жертвой скотокрадов.