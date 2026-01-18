В Туркестане 18-летняя девушка обвиняет полицейских в принуждении к сексу

В Департаменте полиции Туркестанской области разразился серьёзный скандал. Фигурантами досудебного расследования стали сами сотрудники правоохранительных органов.

18-летняя девушка заявила, что полицейские понуждали её к половому сношению, передает OTYRAR. Информацию подтвердили в Министерстве внутренних дел РК.

В ведомстве сообщили, что по данному факту проводится досудебное расследование.

«Информация о возможной причастности бывших сотрудников полиции проверяется в полном объёме и получит принципиальную правовую оценку в рамках досудебного расследования. Вместе с тем, по результатам служебной проверки указанные сотрудники уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам — за дискредитацию службы», — говорится в сообщении МВД РК.

В настоящее время следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход расследования находится на особом контроле министра внутренних дел.