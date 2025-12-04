В Арыси полицейская машина попала в ДТП, есть пострадавшие

В ночь на 30 ноября в Арыси, на перекрёстке улиц Тажибаева и Байтурсынова, произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали люди.

36-летний Сакен Садықов находился в «Мерседесе», кроме него в салоне было еще два человека. Их автомобиль, по его утверждению, ударил полицейский спецтранспорт, ехавший навстречу.

Сакен Садыков, житель города Арысь:

«Когда мы повернули на свою улицу, они ехали нам навстречу, ударили нас в заднюю левую часть- левый бок. От этого удара нас по инерции отбросило, мы врезались в дерево. Потом я потерял сознание и ничего не могу больше сказать».

В результате аварии один человек в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию, ещё двое получили серьезные травмы. По словам пострадавших, полицейские около четырёх часов удерживали двоих в служебной машине и проводили допрос. Третьего пострадавшего в больницу привёз частный автомобиль.

Жумахан Кенжеханов, врач:

«Дмитрий Багдат — 1990 г.р. был доставлен в 02:40 ночи с тяжелой черепно-мозговой травмой. Пациент поступил без сознания. После оказания помощи и консультации нейрохирургов из Шымкента его состояние стабилизировалось, но оно остается тяжелым».

Медики подтверждают: утром в больницу доставили и Сакен Садықова. У него- закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. По словам пострадавшего, полицейские, не дожидаясь результатов расследования, заявляли о его вине и потребовали компенсировать ущерб.

В областном департаменте полиции заявили обратное. По их версии, водитель «Mercedes-Benz» нарушил правила дорожного движения — выехал на встречную полосу и проигнорировал законные требования об остановке. В итоге автомобиль столкнулся с полицейской машиной, а затем и с деревом.

Мухтар Сейдилдаев, начальник управления ДП Туркестанской области:

«Факт нарушения и попытка скрыться зафиксированы. В результате два пассажира легкового автомобиля получили травмы».

По официальной информации, водитель «Мерседеса» находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП начато досудебное расследование, за неподчинение законным требованиям полиции — выписан административный штраф. Также назначена проверка действий сотрудников полиции, находившихся в служебной машине.