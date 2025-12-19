Два тонны насвая в сарае: полиция накрыла подпольный цех в Туркестанской области

Сотрудники полиции Туркестанской области обнаружили подпольный «производственный цех» по изготовлению насвая — и находился он вовсе не на заводе, а в обычном дворе частного дома.

Во время оперативных мероприятий полицейские заглянули в сарай местного жителя и нашли там 40 мешков насвая общим весом около двух тонн. Вместе с «продукцией» — и оборудование для её изготовления. Судя по объёмам, дело было поставлено, мягко говоря, на поток.

Теперь по факту находки идут следственные действия: правоохранители выясняют, кому и куда предназначались такие запасы.

В полиции в очередной раз напомнили: насвай — привычка вредная, небезопасная для здоровья и к тому же запрещённая к продаже. Поэтому подобные «цеха» долго без внимания не остаются.