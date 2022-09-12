Аналог робота-пылесоса изобрели школьники в Туркестанской области

Ученицы 9-класса Келесского района к уборке мусора подошли весьма креативно. Улмекен Шалдыбаева и Нурсила Аманбай изобрели некий аналог робота-пылесоса, передает OTYRAR.

Ученицы школы-гимназии №2 свое время на допсекциях не теряли попросту. Девочки разработали новую технику для облегчения жизни. Робот способен собрать мусор в считанные минуты самостоятельно, без помощи человека. Он передвигается по заданной траектории, а вращающаяся щетка-валик поглощает мелкие отходы.

«Это облегчает работу многих людей. Когда ты устаешь, ты нажимаешь на одну кнопку и все остальное он сделает сам. В принципе, в стране нужно развивать IT технологию, робототехнику, выводить на новывй уровень. Сейчас во всем мире делают различные роботы. ПоМы тоже можем, должны постараться», — говорит

Потенциал юных изобретателей вовремя заметила и направила в нужное русло педагог Аягоз Байжанова. Творческий проект девочек оценили по достоинству на районном конкурсе.

«Сразу было понятно, что девочки близки к программированию. Мы занимались, позже они сами предложили такой проект. В результате на районном конкурсе взяли первое место. Я ими горжусь, проект получился хорошим, но расслабляться рано. Еще есть много моментов, которые необходимо усовершенствовать. Будем работать», — говорит Аягоз Байжанова, педагог.

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