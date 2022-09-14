Мужчина украл 6 тонн пшеницы в Туркестанской области

Мужчина, присвоивший 6 тонн пшеницы, 6 тонн ячменя и 750 прессов с люцерной, арестован в Туркестанской области, передает OTYRAR.

Как сообщили в полиции, в Толейбийском районе мужчина обратился к стражам порядка за помощью.

Как оказалось, месяц назад потерпевший нанял молодого человека для присмотра на домашним скотом. Затем он передал скотину работнику, а сам уехал домой. Когда мужчина утром приехал на хозподворье, то заметил крупную кражу корма для домашних животных.

Молодой человек работающий на хозподворье распродал 6 тонн пшеницы, 6 тонн ячменя и люцерну.

Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело по статье 189 УК РК «Присвоение или хищение вверенного чужого имущества». В настоящее время ведется досудебное расследование.