В Шымкенте осудили беглого банкира и его сообщницу

Неожиданный поворот в деле экс-начальника местного филиала «Цеснабанк» и его сообщницы шокировал Казнет.

После оправдательного вердикта, суд вынес суровый приговор и обвинил их в присвоении и растрате чужого имущества. По данным суда, бывший начальник банка снял с депозитов вкладчиков 445 тысяч долларов и скрылся с ними. Экс-банкир отправится в колонию среднего режима на 8 лет, а его соучастница на 7.

Байдибек Дуйсенбеков, председатель судебной коллегии по уголовным делам суда г.Шымкента:

«Оправдательный приговор Аль-Фарабийского районного суда Шымкенте от 5 июля 2022 года в отношений Кольбаева и Садыковой изменить. Отменить и постановить частично новый обвинительный приговор по эпизодам хищению потерпевших».

К слову, пострадавшие недовольны и таким вердиктом суда. Одна из них Динара Салимбаева, экс-банкир забрал у ее отца 245 тысяч долларов и вернул меньше половины суммы. Женщина подала ходатайство, однако ей в этом отказали.

Динара Салимбаева, пострадавшая:

«Я дочь потерпевшего, он в прошлом году скончался на пути этого следствия, сколько лет длилось это дело. И так и не дождавшись своих денег, отец покинул этот мир, но, способствовал этому Кульбаев. Я довольна частично, потому что его осудили — это правильно. Если он украл, он должен сесть. Но, суд не удовлетворил мое ходатайство по возврату моих денег. Я в этой части буду оспаривать».

К ответственности нужно было привлечь и остальных сотрудников банка, которые помогали своему начальству, считает пострадавшая Динара.

Динара Салимбаева, пострадавшая:

«Махинация Кольбаева была такая, что он вместе со своей помощницей Хмелюк, которой в деле почему-то нет. У них была одна система, вип-клиентов принимал сам директор в кабинете, угощая чаем, менеджеры подносили бумаги, отвлекая внимание клиентов, подкладывали документы на расходные операции. И так клиенты, доверяя Кольбаеву, подписывали, это в случае моего отца и нескольких потерпевших».

В свою очередь сторона защиты обвиняемых всю вину в свой адрес отрицают и недовольны работой следствия.

Сапар Тамиртаев, адвокат обвиняемых:

«Мой подсудимый не признает свою вину, он считает, что нет никаких преступлений. До этого он находился 1 год и 7 месяцев под стражей. Я соответственно солидарен со своим подзащитным. Я как профессиональный юрист не вижу здесь вообще доказательств. А имеющиеся доказательства собраны с грубыми нарушениями закона. Субъектом этого преступления являются лица, которым вверены денежные средства. Он как директор филиала, он не является субъектом этого преступления, в том числе и Садыкова».

Однако, по данным суда, банкир на слушаниях несколько раз признавался, что брал деньги у потерпевших. В суде также сообщили, что идет следствие в отношении остальных подозреваемых по этому делу.

Байдибек Дуйсенбеков, председатель судебной коллегии по уголовным делам суда г. Шымкента:

«В первой инстанции суда, бывшего директора «Цеснабанка» Кольбаева оправдали по шести эпизодам. Однако, апелляционный суд, вынес обвинительный приговор по трем эпизодам. Это касается и Садыковой, она понесет наказание через 5 лет, так как имеет 9-летнего ребенка. Их признают виновными в хищениях средств у Исмаиловой, Абдрамановой и Мирхалыковой. Салимбаева в свою очередь может подать еще раз ходатайство — это ее право. Также, в первой инстанции суда это дело рассматривалось больше года, тогда Кольбаев лично признался, что он сам брал деньги у пострадавших. Он не отрицает тот факт, что брал деньги, но, говорит, что брал в долг и так далее. Кольбаев брал деньги, поэтому он и должен отвечать за свои действия».

По постановлению суда, оба подсудимых должны будут вернуть «Цеснабанку», нынешнему «First Heartland Jusan Bank», больше 9 миллионов тенге. Они также не могут занимать руководящие должности в финансовых сферах 10 лет. Приговор суда вступил в законную силу.