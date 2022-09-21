Пастух распродал чужих лошадей на 4 млн тенге

В Туркестанской области задержали подозреваемого, распродавшего 12 лошадей.

В Казыгуртский районный отдел полиции с заявлением обратился местный житель. По словам мужчины, он доверил своему знакомому на выпас 12 голов лошадей. Однако, последний распродал чужой домашний скот. Ущерб, нанесенный потерпевшему, составил около 4 000 000 тенге.

Данный факт зарегистрировали по статье 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».

Горе-пастуха задержали. Как оказалось, вырученные от продажи деньги мужчина потратил на собственные нужды.

В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование.

Полицейские Туркестанской области рекомендуют жителям не доверять пасти скот незнакомым людям. По-возможности, необходимо таврировать и бирковать скотину, а хозподворье укрепить надёжным ограждением.