Присвоившего 12 млн тенге кассира АЗС осудили в Шымкенте

Расследование полицейские начали с заявления предпринимателя о присвоении вверенного чужого имущества.
Со слов заявителя, кассир авто-заправочной станции под предлогом временной неисправности терминала для оплаты, принимал деньги от клиентов переводом на свой счет.
Такая махинация продолжалась почти 1,5 года, в итоге потерпевшему причинен ущерб в 12 350 000 тенге.
Стражи порядка задержали и доставили в отдел полиции подозреваемого. Он 35-летний житель города.
Следователи собрали все доказательства вины задержанного и направили материалы уголовного дела в суд.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.
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