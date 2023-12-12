Присвоившего 12 млн тенге кассира АЗС осудили в Шымкенте

Расследование полицейские начали с заявления предпринимателя о присвоении вверенного чужого имущества.

Со слов заявителя, кассир авто-заправочной станции под предлогом временной неисправности терминала для оплаты, принимал деньги от клиентов переводом на свой счет.

Такая махинация продолжалась почти 1,5 года, в итоге потерпевшему причинен ущерб в 12 350 000 тенге.