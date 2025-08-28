Проект «яблоневых садов» в Шымкенте обернулся хищением 685 млн тенге

В Шымкенте вынесен приговор по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве и присвоении чужого имущества. Речь идёт о проекте по созданию двух яблоневых садов стоимостью почти 686 миллионов тенге.

Проверка показала: руководство Фонда поддержки сельского хозяйства при реализации проекта допустило серьёзные нарушения. В 2021 году фонд вошёл в состав корпорации, но проект «яблоневых садов» оказался фиктивным — работы не соответствовали ни технической спецификации, ни заявленным параметрам.

«Экс-заместитель председателя правления, действуя в интересах поставщика, принял в эксплуатацию яблоневые сады, не соответствующие технической документации. Сумма невыполненных работ составила 430,6 миллиона тенге», — сообщили в Генеральной прокуратуре Шымкента.

В итоге ущерб государству оценивается в 685,8 миллиона тенге. По делу также были объединены расследования по статьям «мошенничество» и «присвоение чужого имущества».

«7 августа приговором суда экс-заместитель председателя правления и директор подрядной организации осуждены к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества», — рассказали в межрайонном суде Шымкента.

Приговор пока не вступил в законную силу.