В Шымкенте школьный айтишник украл 200 ноутбуков, чтобы играть в азартные игры

IT-специалист школы украл 200 ноутбуков, чтобы отдать долги за ставки, передает OTYRAR.

В мае 2022 года в школе была проведена полная инвентаризация имущества, и тут-то и выяснилось, что более 200 ноутбуков нет в наличии.

Свои махинации мужчина проворачивал во время пандемии в средней школе №77. Директор учебного заведения говорит, 28-летний сотрудник устроился на работу год назад. И с января прошлого года успел награбить на больше чем 35 миллионов тенге.

«Раздавали компьютеры родителям во время пандемии, а затем их должны были вернуть в школу. Недосчитались ноутбуков в мае 2022 года», — говорит Толкын Аюбаева, директор школы №77.

Как выяснилось, IT-специалист передавал государственное имущество спекулянтам. А деньги тратил в букмекерской конторе. Работника школы осудили на 7 с половиной лет за хищение государственного имущества.Кроме того, он согласился заплатить школе сумму заявленную в гражданском иске, а это более 35 млн тенге.

«Суд признал доказанной вину подсудимого и, с учетом особо крупного размера ущерба, приговорил его к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы. В суде он полностью признал свою вину. Также теперь он на 10 лет лишен права занимать определенные должности в сфере образования», — говорит Толебулан Тулешов, председатель Аль-Фарабийского районного суда г.Шымкента.