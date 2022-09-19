В Туркестане продолжается реализация пилотного проекта «Нәтиже»

Проект разработали для того, чтобы процесс обслуживания населения стал ещё доступнее для граждан.

По инициативе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, проект запущен сразу в трех регионах страны, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Это фронт-офис нового формата. Гражданам предлагают экономить и время, и ресурсы. Пилотный проект «Нәтиже» работает по принципу «одного окна» или «одного менеджера». Он объединил прием обращений граждан, проведение консультаций по вопросам заявителей и процесс оказания государственных услуг на одной площадке.

«Например, много заявлений поступало к нам по госуслугам. Это не совсем правильно. Здесь необходимо разъяснить. Государственные услуги передаются специалистам ЦОНа, которые находятся на месте. А личное обращение через информационную систему «Е-өтініш»«, — говорит Куаныш Курбанов, руководитель отдела по контролю за рассмотрением обращений аппарата акима Туркестанской области.

Пилотный проект реализуется с мая в городе Туркестан и Отырарском районе. Эксперты говорят, что он уже показал свою эффективность. Новые подходы туркестанцы оценили. Проект рассчитан так, чтобы еще и помочь гражданам разобраться — как это работает.

«Если обратиться в службу 1414, то специалисты всё подробно объяснят. Всё, что относится к государственным услугам. Проект направлен на объединение центров обслуживания населения «Государственная корпорация Правительство для граждан» и акиматов», — говорит Елнур Утебаев, начальник регионального отдела цифровизации, государственных услуг и архивов.

После запуска пилота количество предоставляемых услуг увеличилось вдвое. Если показатели рентабельности «Нәтиже» и дальше будут высоки, его внедрят и в других регионах.