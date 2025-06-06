Мировые техгиганты соберутся в Шымкенте на Global Tech Weekend Central Asia

С 12 по 14 сентября 2025 года в Шымкенте впервые состоится Global Tech Weekend Central Asia (GTW CA) — децентрализованная цифровая конференция, которая объединит международных экспертов, стартапы, инвесторов и представителей глобальных корпораций, пишет digitalbusiness.kz.

Участники

Инициаторами выступили партнеры конференции YouTube, SIRI, Atari, Ubisoft и Griffin Gaming.

Предварительно участие подтвердили такие венчурные и акселерационные фонды, как Y Combinator, 500 Startups, Andreessen Horowitz (a16z) и European Business Angels Network. По информации организаторов (Global Tech Weekend, грузинская группа-компания и казахстанская Business Event), конференция стартует в Тбилиси (20–22 июня), а затем переместится в Шымкент.

Как выбрали Шымкент?

«Выбор Шымкента в качестве площадки проведения такого масштабного мероприятия был обусловлен не только его географическим и экономическим положением, но и активной цифровой трансформацией региона.

Ключевую роль в выборе города сыграли встречи во главе с нашими американскими и грузинскими партнерами с представителями Astana Hub, АО «НИТ», Международного центра Alem.ai, Управления цифровизации Акимата г. Шымкент и Shymkent Hub. В ходе встреч, руководители структур четко дали понять, что Казахстан открыт к международным коллаборациям, которые несут взаимную ценность для всех участников», — отметил управляющий партнер Business Event Талгат Каиргельдинов.

Что будет?

В течение трех дней в разных локациях города пройдут более 20 мероприятий, посвященных темам Web3, искусственного интеллекта, финтеха, цифровой трансформации культуры и общества. В программе также есть отдельное направление, посвященное кино.

Деловая часть включает панельные сессии с участием более 90 спикеров, B2B и B2G встречи, а также два международных конкурса для стартапов. Ожидается участие представителей более чем из 20 стран.

«Global Tech Weekend Central Asia станет не только платформой для технологического прогресса, но и возможностью показать всему миру богатую культурную самобытность Казахстана и Грузии — стран, превращающихся в новые инновационные центры на Евразийском пространстве. Проведение такого ивента — большая ответственность для нашей команды», — заявила руководитель проекта GTW CA Кымбат Нуртаева.

После Казахстана конференция продолжится в Индии.