15 свободных вакансий в Шымкенте с окладом до 350 тысяч

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Редактор Жулдыз Шукенова
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15 свободных вакансий, для тех кто в поисках работы в южном мегаполисе.

Редакция OTYRAR совместно с Центром занятости представляет вашему вниманию вакансии с официальным трудоустройством для жителей Шымкента. По всем вопросам обращаться непосредственно по указанным номерам телефонов.

Работодатель Вакансия Свободные места Адрес Номер телефона Заработная плата
1 ЖШС «Kaz-IT Group» Менеджер по продажам 3 Жібек жолы 203/1 87087121864 130-140 000+ бонусы
Офис-менеджер 3
Монтажник, электрик, монтер 5
2 ЖШС «Жеңіс құрылыс» Главный механик 1 Тауке хан 125 87014407982 250-300 000
Прораб 1 350 000
Водитель экскаватора 1 250-300 00
Водитель спецтехники 1 200-250 000
Разнорабочий 1 120-160 000
3 Городской родильный дом Анестезиолог 1 Алдиярова 60 87025181012 267 000
Неонатолог 1 157 000
Трансфузиолог 1 117 000
Нефролог 1 117 000
Фармаколог 1 146 000
Невропатолог 1 97 000
Ангиохирург 1 97 000

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