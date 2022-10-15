15 свободных вакансий в Шымкенте с окладом до 350 тысяч

15 свободных вакансий, для тех кто в поисках работы в южном мегаполисе.
Редакция OTYRAR совместно с Центром занятости представляет вашему вниманию вакансии с официальным трудоустройством для жителей Шымкента. По всем вопросам обращаться непосредственно по указанным номерам телефонов.
|№
|Работодатель
|Вакансия
|Свободные места
|Адрес
|Номер телефона
|Заработная плата
|1
|ЖШС «Kaz-IT Group»
|Менеджер по продажам
|3
|Жібек жолы 203/1
|87087121864
|130-140 000+ бонусы
|Офис-менеджер
|3
|Монтажник, электрик, монтер
|5
|2
|ЖШС «Жеңіс құрылыс»
|Главный механик
|1
|Тауке хан 125
|87014407982
|250-300 000
|Прораб
|1
|350 000
|Водитель экскаватора
|1
|250-300 00
|Водитель спецтехники
|1
|200-250 000
|Разнорабочий
|1
|120-160 000
|3
|Городской родильный дом
|Анестезиолог
|1
|Алдиярова 60
|87025181012
|267 000
|Неонатолог
|1
|157 000
|Трансфузиолог
|1
|117 000
|Нефролог
|1
|117 000
|Фармаколог
|1
|146 000
|Невропатолог
|1
|97 000
|Ангиохирург
|1
|97 000