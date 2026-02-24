Казахстанцы отдохнут в марте 13 дней

Март в 2026 году порадует казахстанцев затяжными выходными. Целых 13 дней отдыха ожидается для работников пятидневной смены.

Так, 8 Марта — Международный женский день — в 2026 году выпадает на воскресенье. В связи с этим выходной день переносится на понедельник, 9 марта.

При пятидневной рабочей неделе казахстанцы будут отдыхать 7, 8 и 9 марта, а к работе вернутся 10 марта.

При шестидневке 7 марта останется рабочим днём, а 8 и 9 марта будут выходными.

Ещё более продолжительные выходные ожидают казахстанцев на Наурыз. Официально праздничными считаются 21, 22 и 23 марта, однако в 2026 году 21 и 22 марта приходятся на субботу и воскресенье. Поэтому выходные дни переносятся на 24 и 25 марта.

В итоге при пятидневной рабочей неделе отдых продлится пять дней подряд — с 21 по 25 марта.

При шестидневной рабочей неделе выходными будут 21, 22, 23 и 24 марта, а 25 марта станет рабочим днём.

Таким образом, март станет отличным месяцем для отдыха, семейных поездок и планирования коротких отпусков.