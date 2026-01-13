HeadHunter назвал самые доходные сферы в Казахстане

На популярном сайте поиске работы назвали медианные зарплаты в регионах страны. Лидируют традиционно Астана. Там медианная зарплата составила почти 330 тысяч тенге.

В южной столице показатель чуть меньше, около 325 тысяч тенге. Плюс 7,7% к прошлому году. Замыкает тройку лидеров Караганда, около 280 тысяч тенге. Третий мегаполис оказался на четвертом месте с зарплатой в 277 тысяч. Аналитики назвали и самые высокооплачиваемые вакансии, в их числе оказались менеджмент, автобизнес, а также маркетинг и реклама.

По данным HeadHunter, работодатели сегодня в среднем предлагают соискателям около 296 тысяч тенге. Речь идёт о медианной зарплате, показателе, который отражает реальную ситуацию на рынке труда и показывает уровень дохода большинства работников.

Минус показали всего несколько отраслей. Так, одна из самых высокооплачиваемых категорий, высший и средний менеджмент с медианной зарплатой около 450 тысяч тенге, показала снижение доходов на 10%. В минус более чем на 7%, ушли зарплаты специалистов в сфере информтехнологий, а также в инвестициях и консалтинге. В заметном плюсе, около 15%, оказались сферы искусства и развлечений, а также вакансии административного персонала. Рост заработных плат показали вакансии в автобизнесе, сельском хозяйстве и сфере продаж.

Общий рост заработных плат напрямую зависят от ситуации в экономике и спроса на специалистов. Работодатели готовы предлагать конкурентные условия, чтобы привлечь и удержать опытные кадры. Аналитики отмечают, что в целом в странах Центральной Азии также наблюдается рост медианных зарплат.

«Если говорить о соискательской активности, по итогам 2025 года по всему Казахстану было размещено 2 миллиона 300 тысяч резюме. Наблюдается незначительное снижение, почти 2%. То есть это нормальный показатель. В целом соискатели сосредоточены в крупных городах. Наибольшее количество расположено именно в Алматы. Чаще всего размещается в резюме город Астана. И также в эту пятёрку входят крупные города, как Шымкент, Караганда», — Мухамед Багдатулы, менеджер по маркетинку и PR HEADHUNTER Центральная Азия Азия.

Эксперты отмечают тенденцию: на фоне роста цен казахстанцы всё чаще требуют повышения заработной платы. Но бизнес не готов резко увеличивать доходы сотрудников. Это приводит к разрыву между ожиданиями работников и возможностями работодателей и усиливает социальное напряжение.

«Такой скачок требований в части увеличения заработной платы, он сложился в конце года. И сейчас он происходит из-за того, что именно из-за НДС с января поднялись дополнительные цены. В то время как налоговый кодекс тоже ужесточился, и у работодателей налоги увеличились», — Алма Жандаулетова, директор рекрутинг-агентства FMI PROFESSIONALS.

По словам эксперта, нередко специалисты, часто высокооплачиваемые, регистрируются как безработные и ждут более выгодных предложений на рынке труда. При этом индекс конкуренции на рынке труда, то есть количества соискателей на одну вакансию составляет 4,5. Эксперты оценивают его как умеренный и говорят о сформировавшейся здоровой конкуренции среди кандидатов.