Казахстанские компании стали предлагать меньше вакансий. Работодатели публикуют меньше вакансий, чем ранее, а число соискателей продолжает превышать спрос на рабочие места.

Это отражает не только влияние экономической неопределённости, но и структурные сдвиги, компании всё чаще ищут узкоспециализированных и квалифицированных специалистов, тогда как предложение рабочей силы остаётся высоким.

За первые два месяца этого года количество размещённых вакансий на популярном сайте поиска работы, по сравнению с таким же периодом прошлого года, сократилось на 18%. Отрицательная динамика наблюдалась в 24 из 26 профессиональных категорий.

Эксперты сайта отмечают, рынок труда остаётся насыщенным. В прошлом году количество размещённых вакансий превышало 500 тысяч, в то время как резюме больше 2 миллионов. В этом году тенденция повторяется. На одно рабочее место приходится примерно пять соискателей, что является здоровой конкуренцией.

«Если говорить о заработной оплате, то по итогу 2025 года медиана заработная оплата составила 298 тысяч денег. Если говорить о специализациях, то самые высокооплачиваемые специализации это IT, это сфера обслуживания, менеджмент, маркетинг. Это горнодобывающая отрасль. Тут именно зависит от опыта работы соискателя, от его навыков», — Мухамед Багдатулы, менеджер по маркетингу и PR HEADHUNTER Центральная Азия.

Причины сокращения вакансий эксперты связывают с несколькими факторами. В первую очередь с нестабильностью мировой экономики, а также с новым налоговым кодексом.

По словам специалистов, бизнесы постепенно уходят из Казахстана, перенося деятельность в соседние страны с более выгодными налоговыми условиями. Малый и средний бизнес, который традиционно создаёт много рабочих мест, сейчас сталкивается с трудностями.

«Люди закрываются, переходят в режим самозанятого или сокращают затраты, а рабочий капитал — это самые большие затраты. У нас налоги из физических лиц сотрудников составляют 43% для предприятия, это очень много. Поэтому, чтобы вытянуть такую прибыльность, надо очень постараться»,- Алма Жандаулетова, директор рекрутинг-агентства FMI PROFESSIONALS.

При этом рынок труда меняется, компании всё больше ценят практические навыки, инженеров и специалистов, способных работать руками. И по прежнему ориентируются на опыт, коммуникабельность и образование.

Как отмечают эксперты, успешный кандидат сегодня, это тот, кто сочетает практическую компетенцию с профессиональной подготовкой.