В Шымкенте пройдет ярмарка вакансий для педагогов

В Шымкенте состоится ярмарка вакансий для специалистов образовательной сферы. В городских учебных заведениях на сегодняшний день открыто 2 063 свободных рабочих места.

Ярмарка состоится 29 и 30 января в центре «Корме» с 09:00 до 16:00. В течение двух дней посетители смогут ознакомиться с вакансиями.

Специалистам с педагогическим статусом предоставят консультации по конкурсным процедурам, оформлению документов и их загрузке на электронную платформу.

Информация о свободных вакансиях также будет доступна на официальных сайтах акима Шымкента и управления образования.