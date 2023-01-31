106 кабинетов инклюзивного образования открыли в Шымкенте

Они предназначены для детей с особыми потребностями.

По словам педагогов, это должно улучшить доступность образования и создать для особенных детей безбарьерную среду.

Жанат Тажиева руководитель управления образования г.Шымкента:

«Сейчас создаются все условия для детей с ограниченными возможностями. Наша главная цель — создать для учеников такие условия, чтобы они НЕ чувствовали себя обделёнными. Сегодня в 106 школах Шымкента ведутся уроки в инклюзивных кабинетах. В будущем планируем открыть такие классы во всех школах города. Работа ведется и в колледжах. Так в колледже «Лёгкой промышленности и сервиса» девочки с ограниченными возможностями обучаются швейному делу».