Искусственный интеллект поможет осваивать домбру в новом проекте школьниц

В Шымкенте ученицы 11-го класса Назарбаев Интеллектуальной школы Інкәр Шаяхмет и Зарина Бектулла разработали систему Dombra Sense для обучения игре на домбре.

Проект рассчитан как на начинающих музыкантов, так и на людей с нарушениями зрения и слуха. Система объединяет несколько устройств, которые помогают осваивать инструмент пошагово.

Светодиодные индикаторы подсказывают, на какую струну и лад необходимо нажать. Вибрационный браслет помогает определить направление движения руки, а устройство на корпусе домбры передаёт ритм с помощью вибрации. Для пользователей с нарушениями зрения предусмотрены обозначения шрифтом Брайля.

Дополняет систему мобильное приложение. В нём можно выбирать уроки, регулировать темп обучения и добавлять новые музыкальные произведения.

Также в проекте используется помощник на основе искусственного интеллекта. Он преобразует музыкальные материалы в текстовом, нотном, графическом и аудиоформатах в интерактивные уроки.

Авторы проекта рассчитывают, что Dombra Sense поможет сделать самостоятельное обучение игре на домбре более доступным и удобным, в том числе для людей с особыми образовательными потребностями.