Школьницы разработали домбру, доступную незрячим и слабослышащим людям

Школьницы Инкар Шаяхмет и Зарина Бектулла создали уникальную систему Dombra Sense, которая помогает людям с нарушениями слуха и зрения осваивать игру на домбре. Разработка объединяет традиционный музыкальный инструмент, искусственный интеллект и современные технологии.

Работу над проектом девушки начали в прошлом году. Их главная цель — сделать казахскую национальную музыку доступной для людей с разными возможностями здоровья.

Умная домбра оснащена светодиодными индикаторами, вибромоторами и элементами со шрифтом Брайля. Цветовые сигналы подсказывают, какую струну необходимо задействовать, а вибрации помогают определить направление движения руки.

«Зелёный цвет означает, что нужно нажать верхнюю струну, красный — нижнюю. Если вибрирует верхний мотор, необходимо сделать удар вверх», — объясняет принцип работы система.

Для людей с нарушениями слуха предусмотрены тактильные сигналы, которые позволяют ориентироваться во время игры. Для незрячих пользователей разработчицы добавили обозначения шрифтом Брайля на специальный кейс.

Дополнительно школьницы создали браслет, который с помощью вибрации подсказывает направление движения руки.

Важной частью проекта стало мобильное приложение. Через него пользователь может выбирать уроки, регулировать темп обучения и добавлять музыкальные произведения.

В систему также встроен искусственный интеллект. По словам разработчиц, он способен преобразовывать текстовые материалы, ноты, изображения и аудиозаписи в интерактивные уроки. Виртуальный помощник доступен круглосуточно и отвечает на вопросы начинающих музыкантов.

Одиннадцатиклассница Зарина Бектулла рассказала, что команда работает над снижением себестоимости устройства, чтобы в будущем сделать его доступным для большего числа пользователей.

«Мы уже подписали меморандум с одной из специальных школ, где обучаются дети с нарушениями слуха. В ближайшее время планируем провести первые уроки», — поделилась школьница.

Часть деталей для умной домбры изготовили с помощью 3D-принтера, остальные компоненты удалось найти в школе. Сейчас юные изобретательницы вместе с преподавателем готовят документы для патентования разработки.

Учитель информатики Мухтар Медетов отметил, что школьники регулярно участвуют в конкурсах научных проектов и представляют собственные технологические решения.

На этом девушки останавливаться не собираются. Следующим проектом должна стать специальная перчатка, которая поможет людям с детским церебральным параличом осваивать музыкальные инструменты.

Разработчицы надеются, что их изобретения помогут сделать музыкальное образование более доступным и позволят большему числу людей прикоснуться к национальной культуре Казахстана.