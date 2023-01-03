Полицейские спасли водителя из снежного плена в Туркестанской области

По дороге из села Акбиик в село Т. Рыскулова полицейские обнаружили автомобиль.

Из-за сильного порыва ветра, снегопада и гололедицы машину снесло на обочину. Выбраться из снежного плена самостоятельно водитель не смог. На помощь ему пришли полицейские, передает OTYRAR.

Машину вытащили из сугроба. Водитель продолжил движение дальше, поблагодарив стражей порядка за помощь на дороге.

«Из-за снегопада и скользкой дороги я съехал на обочину. Сотрудники полиции, проезжавшие мимо на служебной автомашине, протянули мне руку помощи. Они вытащили машину в безопасное место. Большое спасибо и желаю им успехов в работе!», — побладгодарил мужчина полицейских.

Полицейские предупреждают, похолодание в области затрудняет движение автомобилей по всем дорогам. Прежде чем выезжать на дальние расстояния, необходимо оценить погоду. Тем не менее безопасность на трассах обеспечивают полицейские круглосуточно.