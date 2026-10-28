Шымкент вошёл в отопительный сезон в полном объёме

В Шымкенте объекты теплоснабжения полностью подготовили к отопительному сезону. По данным ГКП «Қуатжылуорталық-3», в городе проверили и привели в готовность 31 автономную котельную, школьные котельные и насосные станции. Тепло уже подано на все подключаемые объекты.

На балансе предприятия находится 823 километра тепловых сетей. Из них 152 километра приходится на магистральные сети, ещё 671 километр — на внутриквартальные.

По словам заместителя директора ГКП «Қуатжылуорталық-3» Айдарбека Калдыхозова, уровень износа тепловых сетей в настоящее время составляет 37%.

Система теплоснабжения обеспечивает 2 241 многоквартирный жилой дом, около 100 тысяч частных домов, 212 бюджетных организаций и 845 коммерческих объектов.

Социальные объекты города также полностью подготовлены к отопительному сезону. При этом специалисты отмечают, что состояние отопительных систем многоквартирных домов во многом зависит от работы обслуживающих организаций и самих собственников жилья.

Жителям рекомендуют своевременно проверять внутридомовые сети и проводить опрессовку. Неисправности и износ внутренних коммуникаций могут стать причиной аварийных ситуаций в период низких температур.

Отдельной проблемой остаётся задолженность потребителей за коммунальные услуги.

По данным предприятия, общая задолженность населения составляет около 470 млн теңге. Из этой суммы порядка 90 млн теңге приходится на долги прошлых периодов.

«По задолженностям, накопившимся в течение текущего отопительного сезона, проводятся рейдовые мероприятия. В выходные дни специалисты выезжают в многоквартирные дома по всему городу и проводят поквартирную работу. Также ведётся работа с владельцами частных домов, имеющими задолженность», — сообщил Айдарбек Калдыхозов.

Сотрудники предприятия проводят проверки по районам Шымкента и направляют должникам досудебные уведомления.

В теплоснабжающей организации отмечают, что своевременная оплата коммунальных услуг необходима для стабильной работы предприятия, содержания сетей и проведения необходимых ремонтных работ в течение отопительного сезона.