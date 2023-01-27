Тажиева разрешила школьникам носить свободную форму

Из строгой классики – в удобный и повседневный образ. В Шымкенте смягчили требования к школьной форме. Правда, на время. л

Об этом на брифинге сообщил главный педагог мегаполиса. По словам Жанат Тажиевой, решение было принято из-за аномальных холодов. Вместо рубашки, можно надеть теплую водолазку. Легкий жакет, заменить теплым свитером. Причем, как заверила, руководитель управления образования, строгих требований к цвету одежды в холодный сезон, также предъявлять не станут.

Жанат Тажиева, руководитель управления образования г.Шымкента:

«Мы в начале года выбрали темно-синий цвет, как цвет формы. Сейчас можно носить любую обувь, как кроссовки, так и классическую обувь. Также мы решили, что в зимнее время детям можно одеваться теплее, это разрешено. Сейчас нет определенного цвета, который нужно носить. В школах сейчас совместно с родительским комитетом сами решают, что именно и какого цвета форму носить. Водолазку, либо свитер носить можно. Нам здоровье детей важнее. Также мы просим родителей не надевать на детей слишком дорогие и открытые вещи. К цвету одежды у школьников в зимний период, мы относимся лояльно».